Semaine arts plastiques & philosophie ————————————- **Du 25 au 31 octobre** Une semaine pour dialoguer entre l’art du vitrail et celui du moucharabieh, deux façons de jouer avec les rayons du soleil en toute saison et à travers les pays. Mais aussi, une semaine pour dialoguer grâce à la philosophie, avec des ateliers pour échanger, s’écouter, discuter… ### Visite – atelier Sous la lumière, les vitraux… Cet atelier au cœur de la chapelle de l’hospice vous permettra de retracer l’histoire du vitrail, puis de mettre en œuvre les principes de cet art du verre et de la lumière lors d’un atelier ludique. Vous repartirez avec un vitrail miniature pour décorer vos fenêtres ! **Durée : 1h30** _Séance 6-10 ans_ : **mercredi 27 octobre à 14h** _Séance parent-enfant 3-5 ans_ : **vendredi 29 octobre à 15h45** ### Visite – atelier Jeux de lumières et moucharabieh Qu’est-ce qu’un moucharabieh ? Cet élément typique de l’architecture des pays arabes permet de rafraîchir une pièce, de filtrer la lumière, mais aussi de jouer avec. A partir de matériaux de récup’, fabriquez votre petit décor façon moucharabieh. Cet atelier est suivi d’une séance photo autour des jeux de lumière. Pensez à prendre votre téléphone ! Une première lueur de l’exposition du Louvres Arts de l’Islam. Un passé pour un présent, qui sera accueillie à la maison Folie à partir du 25 novembre 2021. **Durée : 1h30** _Séances parent-enfant 6-10 ans_ : **mercredi 27 octobre à 15h45** _Séances 11-15 ans_ : **vendredi 29 octobre à 14h00** ### Atelier philo – Croire ou savoir ? Légendes, mythes, religion, la science… autant de thèmes qui mettent en écho le Croire et le Savoir. Alors quelle est la différence entre croire et savoir ? Comment peut-on savoir qu’une chose est vraie ou fausse ? Qu’est-ce qu’une croyance ? Faut-il éviter les chats noirs ? Nous vous invitons à débattre, une occasion pour les enfants et les grands de réfléchir à plusieurs. Il n’y a ni bonnes, ni mauvaises réponses. Chacun discute en écoutant le point de vue des autres. Réfléchir, écouter, argumenter, se poser des questions sur le monde qui nous entoure, bienvenue à l’atelier philo ! En fonction de l’âge des participants, l’atelier sera suivi d’une pratique artistique ou ludique et sera basé sur un support jeunesse littéraire ou vidéo. **Durée: 1h** _Séances 6-10 ans :_ _**mercredi 27 octobre à 14h**_ _Séances 10-14 ans_ : **mercredi 27 octobre à 15h** _Café-philo à partir de 16 ans (durée 1h30)_ : **samedi 30 octobre à 14h** La maison Folie fête Halloween —————————— ### Visite – atelier ### Jeux de lumières et moucharabieh (voir programme de la semaine arts plastiques) **Durée : 1h15** **Séance parent-enfant 6-10 ans : dimanche 31 octobre à 14h45** ### Visite – atelier ### Sous la lumière, les vitraux… (voir programme de la semaine arts plastiques) **Durée 45 min** **Séance parents-enfants 3-5 ans : dimanche 31 octobre à 16h** ### Spectacle Les contes de Barbara Par la Compagnie du Tire-Laine Accompagnée par son accordéoniste, Barbara est une grande blablateuse. Elle concocte, tricote et contortille des histoires de loup, d’ogrelets, de père Noël et autres créatures étranges… Adaptant de célèbres contes en puisant dans le réservoir infini de son imagination, elle revisite le patrimoine et voyage travers la région. Forte de son expérience de la scène, les personnages de ses histoires prennent vie. Elle improvise avec le public et rebondit sur l’actualité. Le conte devient une expérience à vivre., plein d’émotion et de surprises. Mais depuis maintenant quinze ans, elle raconte des histoires chaque soir à ses enfants… puis aux amis des enfants… puis aux classes des écoles de ses enfants ! C’est ainsi que I’envie de créer un spectacle conté est née… **Durée : 30 min** **Dimanche 31 octobre à 14h, 15h30 et 17h** A partir de 6 ans Semaine arts du spectacle ————————- **Semaine du 2 au 7 novembre** (lundi 1er novembre férié) La Compagnie du Tire-Laine met en lumière la maison Folie hospice d’Havré avec une semaine d’ateliers et deux spectacles. ### Mardi : Atelier Percussions L’atelier initie aux percussions de diverses parties du monde, sensibilise les participants a différentes cultures, et à différentes façons de faire de la musique : au Brésil, en Afrique du Nord, en Europe ou encore en Inde. L’intervenant professionnel propose une présentation des instruments, des rythmes, des jeux interactifs, des percussions corporelles et la possibilité d’échanger autour de ce sujet. **Durée 2h** **A partir de 3 ans** **Mardi 2 novembre à 14h30** ### Mercredi : Atelier Danses du monde Danses indiennes, brésiliennes, flamenco, danses d’Europe, improvisation danses traditionnelles du monde (Europe des Balkans et d’Amérique Latine), danse classique, danse hip-hop, danse d’improvisation Un atelier tout public, où les enfants s’initieront a des danses traditionnelles qui se pratiquent a distance, sans contact – c’est même le fondement de ces danses, un jeu d’espace entre les partenaires. **A partir de 3 ans** **Mercredi 3 novembre à 14h30** ### Jeudi : Atelier Chant konnokol Le Konnokol est une technique de percussion vocale originaire d’Inde du sud, un langage du rythme utilisé et transmis oralement depuis 1000 ans, une beat-box ancestrale, accessible et intuitive. Découvrez l’approche unique du konnokol. Facile et intuitif, le konnokol permet, en quelques séances seulement, d’apprendre et de chanter des rythmes, d’installer un ressenti fluide du temps et de créer du lien entre les individus. Le tout sans aucun autre instrument que la voix et les deux mains. **Durée 2h** **A partir de 6 ans** **Jeudi 4 novembre 14h** ### Vendredi : Journée conte ### Atelier Conte Barbara Monin s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes avec la même envie de se réconcilier avec les mots, de faire naître la poésie, de titiller l’imaginaire. Pour ce faire, pas de stylo : c’est à l’oral et en groupe que les histoires s’écrivent. Et quelle magie quand Barbara donne vie aux histoires créées le jour même… **Durée 2h** **Pour les 8-12 ans** **Vendredi 5 novembre à 14h** ### Spectacle – Conte musical “Plumes et Brins d’Herbes” Plongeons les parents et enfants dans un voyage sensoriel au milieu d’un jardin… C’est un voyage olfactif, musical dans le monde du minuscule, à hauteur de la jeune pousse ou des insectes. Mettons-nous à hauteur des touts petits et écoutons la nature… et voyons ce qu’elle a à nous chuchoter au creux de l’oreille.. Pour les parents, ce sera l’occasion d’accompagner l’enfant dans ces jeux sensitifs et pour les plus grands, on mêlera jeu de scène et rondes des champs dans un spectacle participatif. Emilie Debard est conteuse, elle travaille souvent avec les touts petits pour aussi toucher les touts grands. François Taillefer est percussionniste. Il fait battre le cœur de la musique grâce à ses percussions venues du monde entier.. **Durée : 20 min** **Pour les 6 mois-3 ans à 15h30,** **Pour les 3-6 ans à 17h** **Vendredi 5 novembre**

Du 25 octobre au 8 novembre 2021, la maison Folie propose un programme culturel pour les familles et le jeune public. Ces deux semaines seront traversées par la thématique de la lumière.

