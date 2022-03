Les vacances à la ferme La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mardi 26 avril 2022 au samedi 07 mai 2022

samedi, dimanche

de 13h30 à 18h05

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 17h15

gratuit

La Ferme de Paris est ouverte pour les vacances de printemps. La période de la tonte des brebis démarre, et la laine est au rendez-vous afin de faire profiter petits et grands. Pour profiter du printemps, venez vous balader à la Ferme de Paris. Les températures s’adoucissent, et les brebis doivent être tondues pour leur bien-être. Ceci commence au mois d’avril dans nos fermes urbaines, et nous commençons à préparer l’évènement à venir à la Ferme de Paris. Prends-en de la laine! : nous tiendrons un stand dédié à la laine de 14h00 à 16h45 en libre et en continu, tous les jours de la semaine du mardi au vendredi. En conformité avec les mesures sanitaires, le port du masque n’est plus obligatoire, ni le présentation d’un pass sanitaire ou vaccinal. Fermé le lundi 2 mai, et les dimanches 1 et 8 mai. La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012 Contact : https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Date complète :

