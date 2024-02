Les utoPistes Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, vendredi 7 juin 2024.

Explorateur et poétique, le cirque des utoPistes s’amuse de nos perceptions et pare le réel d’une densité nouvelle.

Le cirque des utoPistes propose différents paysages de la vitalité circassienne pour les dédales du Couvent et la place des Prêcheurs, avec un point de vue alternatif, sensible et attentif aux bruissements de la création.



Au programme de la soirée :

La Marche Une fumée de récits aussitôt dispersée de la compagnie les mains, les pieds et la tête aussi dans une roue, deux acrobates déambulent, semblent flotter en déployant leurs temps, de flâneries en courses folles.

Rapprochons-nous de La mondiale générale, est une forme courte pour 3 opérateurs et 20 radios, une invitation à se donner du temps, à se croire unique.

La performance in situ de et avec Anahi De Las Cuevas explore les mouvements d’un corps suspendu dans un cercle de fer, le magnifiant tout en créant l’illusion qu’il flotte dans les airs.





Programmation portée par La Compagnie les mains les pieds et la tête aussi.



Avec le soutien du festival utoPistes Lyon Métropole.



En partenariat avec le théâtre du Bois de l’Aune. .

