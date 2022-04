Les Utopies baladeuses La Chaufferie Huet, 21 mai 2022, La Madeleine.

Les Utopies baladeuses

le samedi 21 mai à La Chaufferie Huet

Les Utopies baladeuses ———————- ### Randonnée artistique Un rendez-vous singulier est donné aux spectateurs. Autour d’une petite guérite, ceux-ci sont accueillis, point de départ d’une promenade qui les conduira de surprises en surprises avant des retrouvailles jubilatoires. Relecture décalée et sensible de l’environnement, la promenade emmène le public à la découverte de personnages atypiques et de guides décalés, qui chacun à leur manière posent la question de la place du rêve et de l’imaginaire dans notre quotidien souvent désenchanté. C’est un spectacle en forme de puzzle, dont les spectateurs découvrent une à une toutes les pièces. Une envie de se poser, avec humour et légèreté, la question de ce qui nous rassemble aujourd’hui, alors que les distances se sont singulièrement creusées ces derniers mois… _ Un spectacle sur mesure par la Compagnie La Vache bleue et la Roulotte Ruche._ Durée : 1h30 A partir de 8 ans RDV à La Chaufferie Huet

Jauge limitée – Gratuit sur inscription

La Chaufferie Huet 26 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine La Madeleine Nord



