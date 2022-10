Les Utopiales – Festival international de Science-Fiction Cité des Congrès, 31 octobre 2022, Nantes.

du 29 octobre au 1er novembre 2022 à la Cité des Congrès.Thème de cette édition : Limite(s) En 2022, Les Utopiales nous confrontent aux limites. Elles testent les cadres, découvrent ce qui se trouve au-delà, franchissent les seuils, quitte à sombrer dans l’hubris, cette démesure qui frappe l’humanité depuis trop longtemps. Durant 4 jours, scientifiques, artistes, auteurs et autrices iront voir si, comme l’affirmait Alphonse Allais, passé les bornes, il n’y a vraiment plus de limites ! Le festival accueillera quelques 200 auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, scientifiques, réalisateurs et réalisatrices, gamers et gameuses, pour sortir des cadres, découvrir ce qui se trouve au-delà, franchir les seuils, quitte à sombrer dans l’hubris, cette démesure, ce crime qui consiste à se mesurer aux dieux.Au programme : – 5 expositions- Plus de 150 tables-rondes, conférences et master class- Une cinquantaine de longs-métrages, courts-métrages, documentaires- 4 stands scientifiques- Des ateliers et des jeux- Un programme spécial jeunesse- Et d’autres surprises… Retrouvez le programme complet sur www.utopiales.org

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.utopiales.org