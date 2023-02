portes ouvertes à L’Atelier de l’Oeuvre Les Usines, 1 avril 2023, Ligugé.

portes ouvertes à L’Atelier de l’Oeuvre 1 et 2 avril Les Usines

Ouverture de l’Atelier au public, et démonstration de savoir-faire.

Les Usines la filature avenue de la plage 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’Atelier de l’Oeuvre.. Des hommes, pas des machines.

Frédéric CHAUVIN tailleur de pierre de 36 années d’expérience autant dans la restauration de monuments historiques que dans la formation professionnelle, vous présentent son savoir-faire. Transmettre partage .

J’oeuvre dans les domaines de la taille de pierre et de la sculpture, la maçonnerie en restauration du bâti ancien et en éco-construction, l’ornementation, la gravure ainsi que des conseils en restauration du patrimoine et en éco-construction. En effet, l’entreprise s’emploie à sensibiliser, initier et former sur les matériaux naturels (pierre, terre et chaux) et locaux (pierres de région et sables de pays) dans le respect du bâti et de l’environnement grâce au principe du circuit court. Mes compétences vont du petit ouvrage à la restauration complète de bâti comprenant autant le gros œuvre que l’aménagement intérieur et la décoration. L’expertise et le savoir faire de l’entreprise lui permet de conseiller et d’accompagner et de former l’ensemble des acteurs de la construction dans la réflexion sur leurs projets. J’interviens aussi bien auprès des particuliers que pour les collectivités sur un vaste territoire. Partenaire de la Fondation du Patrimoine et travaillant en relation avec les services des Architectes des Bâtiments de France nous sommes engagés dans une démarche de valorisation du patrimoine du plus humble comme la maison de pays au plus emblématique comme les églises et châteaux.

L’entreprise intervient dans trois domaines d’activités que sont :**

–La sculpture sur pierre soit en création ou bien en copie, avec différentes techniques : ronde bosse, bas et haut relief et ornementation de tous styles.

–La taille de pierre en formant tous type d’ouvrage d’architecture, encadrement de portes et fenêtres, cheminées de tous styles, éléments de décorations, fontaines intérieur et extérieur, cadrans solaires, dans le funéraire avec réalisation de tombe et d’urne en pièce unique et de gravure classique et contemporaine.

–La maçonnerie en restauration du patrimoine et en éco-construction n’utilise que des matériaux naturels comme :

.La terre crue en enduit intérieur et extérieur, en torchis pour les colombages et cloisons, en mur porteur avec la bauge et le pisé.

.La pierre de toute nature (calcaire marbre granit schiste lave etc..) en moellons hourdés pour les murs, les sols en dallages, pavage et pichat ou cœur de demoiselles.

.La chaux essentiellement naturelle et pure en enduit et badigeon. Suivant les ouvrages nous utilisons les chaux hydrauliques naturelles NHL 2 :3,5et 5 ainsi que de la chaux aérienne CL70 éteinte à pied d’Oeuvre.

Au programme :

Démonstration de sculpture sur pierre.

Démonstration de taille de pierre.

Démonstration de peinture naturelle.

Visite de l’atelier et conseil en matière de restauration du patrimoine bâti.

Atelier d’initiation pour adultes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Photo Gaëlle Geay