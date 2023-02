Sublimer le quotidien Les Usines, 1 avril 2023, Ligugé.

Sublimer le quotidien 1 et 2 avril Les Usines

Les Usines ouvrent leur site pour exposer les artisans d’art installés sur leur site et les artisans d’art invités à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art handicap moteur mi

Les Usines la filature avenue de la plage 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Naviguez d’une matière à l’autre au sein des Usines à Ligugé : textile, métal, bois, papier, pierre, gravure, peinture, ferronnerie, forge, mosaïque ou céramique s’y exposeront le temps d’un week-end. Venez découvrir comment un même matériau peut être travaillé selon différentes techniques et révéler le talent des artisans d’art ! Savoir-faire traditionnels et technologies actuelles ne sont jamais bien éloignés aux Usines !

Les 1er et 2 avril 2023, entrez dans les ateliers des professionnels des métiers d’art installés aux Usines. Et parce que le site se veut lieu de rencontres et d’échanges, d’autres professionnels des métiers d’art du territoire sont invités à présenter leur travail lors de ces journées. Venez profiter des démonstrations de savoir-faire dans le cadre si particulier de l’ancienne filature de Ligugé !

L’association AY 128 donne une seconde vie à ce lieu depuis 2013, en y développant un écosystème de professionnels, riche de types de structures et de domaines d’activités et socle du projet économique, social et culturel des Usines.

Vous pourrez également assister à une exposition dans le cadre de notre axe de recherche et création artistique avec la sortie de résidence de Barthélémy Antoine Loeff.

Barthélémy Antoine-Lœff est un plasticien dont les créations d’œuvres d’art optique et numériques, parfois interactives, souvent immersives, expriment des univers oniriques traversées par une relation contemplative et écologique de la nature et des éléments. L’artiste réalise des espaces de partage de son ressenti face aux « forces » du monde : onirisme, énergies, matières, technologies. A travers son œuvre « Manufacture Poétique d’Icebergs Artificiels » Barthélémy Antoine Loeff explore l’Antarctique comme un symbole lui permettant d’évoquer de multiples questions qui touchent à la fois à l’exploitation industrielle du vivant, la fonte des glaces dans le monde entier (le prochain rapport du GIEC évoque la disparition de 80% des glaciers d’ici 2100), la question de la montée des eaux et des déplacés climatiques, du réchauffement des océans qui de ce fait, ne joueront plus leur rôle de puit de carbone.

Parler de l’Antarctique, c’est en quelque sorte parler de ce qui est peut-être un des derniers poumons de l’humanité : nos glaces.

Rendez-vous samedi 1er avril de 14h à 19h et dimanche 2 avril de 11h à 19h !

ENTRÉE LIBRE, TOUS PUBLICS – POSSIBILITÉ DE SE RESTAURER SUR PLACE LE DIMANCHE

Les Usines, La filature, avenue de la plage, 86240 Ligugé

Pour en savoir plus sur l’événement et pour découvrir Les Usines, rendez-vous sur notre site internet : lesusines.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

AY 128