Les Urban Sketchers Berry Palluau-sur-Indre Palluau-sur-Indre, 13 août 2021, Palluau-sur-IndrePalluau-sur-Indre.

Les Urban Sketchers Berry 2021-08-13 10:00:00 – 2021-08-29 12:00:00

Palluau-sur-Indre Indre Place Frontenac Palluau-sur-Indre Indre

Palluau-sur-Indre La pratique du carnet de voyage ou “sketching” renaît depuis quelques années. “Urban Sketchers” est une communauté mondiale, à but non lucratif, de dessinateurs, professionnels et amateurs, qui valorisent la pratique du dessin “in situ”, en intérieur ou en extérieur. Leurs dessins sont les témoins de leur quotidien et de leurs voyages. Ils représentent des archives de lieux et d’instants. Ils sont fidèles aux scènes qu’ils voient. Ils croquent sur le vif, ils utilisent tous types de techniques et apprécient la diversité de leurs styles. Ils partagent leurs dessins sur Internet car leur devise est de « Montrer le monde de dessin en dessin ». Le Berry compte aussi ses Urban Sketchers et ce groupe de passionnés arpente régulièrement les villes de l’Indre et du Cher.

Les Urban Sketchers Berry croquent et s’exposent à Palluau-sur-Indre.

palluau.tourisme@orange.fr +33 2 54 37 98 09

La pratique du carnet de voyage ou “sketching” renaît depuis quelques années. “Urban Sketchers” est une communauté mondiale, à but non lucratif, de dessinateurs, professionnels et amateurs, qui valorisent la pratique du dessin “in situ”, en intérieur ou en extérieur. Leurs dessins sont les témoins de leur quotidien et de leurs voyages. Ils représentent des archives de lieux et d’instants. Ils sont fidèles aux scènes qu’ils voient. Ils croquent sur le vif, ils utilisent tous types de techniques et apprécient la diversité de leurs styles. Ils partagent leurs dessins sur Internet car leur devise est de « Montrer le monde de dessin en dessin ». Le Berry compte aussi ses Urban Sketchers et ce groupe de passionnés arpente régulièrement les villes de l’Indre et du Cher.

© Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry

dernière mise à jour : 2021-08-09 par