Salle des fêtes, Opio (06), le dimanche 3 avril à 14:30

Le dimanche 3 avril les Upians sur Tréteaux organisent un bal trad sur le thème : “De la Bretagne à la Provence”. Ils ont invité le célèbre groupe Varois ” Les Gouëlands”, ainsi que Martine Chirio avec Meyli Meylo. Un programme éclectique pour tous. *source : événement [Les Upians sur Tréteaux, bal trad “De la Bretagne à la Provence”](https://agendatrad.org/e/35801) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 € ou 8€ pour les adhérents

avec Les Gouelands, Meyli Meylo et Martine Chirio et Les Gouëlands Salle des fêtes,Opio (06) 4, Route de Nice Salle des fêtes, 06650 Opio, France

