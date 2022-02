Les Univers Fantastiques, 2 avril 2022, .

Les Univers Fantastiques

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Une première édition ! Venez nous rejoindre sur le parvis du château ( Petit Echo de la Mode) 2 rue du maillet à Châtelaudren-Plouagat où, autrefois, siégeait un château à motte ! Nombreux artisans, animations médiévales, spectacles de feu avec Dragonn cracheur de feu et invités spéciaux : nos amis de l’association « Sur les Terres de l’Unique » pour le « Tolkien Reading Day » ! Venez costumés !! Elfes, hobbits, trolls (à vos risques et périls), nains, chevaliers…tous les mondes, toutes les époques sont les bienvenus ! Entrée gratuite, pas de pass exigé à ce jour, buvette et petite restauration, bien sûr !!

assovikingsetchevaliers@gmail.com +33 6 72 97 85 03

