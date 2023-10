Conférence « La guerre de Cent ans dans le Cotentin » Les Unelles Coutances, 6 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Conférence « La guerre de Cent ans dans le Cotentin » par Nicolas Abraham..

2023-12-06 18:00:00 fin : 2023-12-06 . .

Les Unelles Salle Barbey d’Aurevilly

Coutances 50200 Manche Normandie



Lecture « The Hundred Years’ War in the Cotentin region » by Nicolas Abraham.

Conferencia « La Guerra de los Cien Años en la región de Cotentin » por Nicolas Abraham.

Vortrag « Der Hundertjährige Krieg in der Cotentin » von Nicolas Abraham.

