Initiation Drone Les Unelles Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Manche Initiation Drone Les Unelles Coutances, 1 août 2023, Coutances. Coutances,Manche Initiation Drone. 11 – 17 ans..

2023-08-01 10:00:00 fin : 2023-08-01 17:00:00. .

Les Unelles

Coutances 50200 Manche Normandie



Drone initiation. ages 11 – 17. Iniciación a los drones. 11 – 17 años. Einführung in die Drohne. 11 – 17 Jahre. Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Les Unelles Adresse Les Unelles Ville Coutances Departement Manche Lieu Ville Les Unelles Coutances

Les Unelles Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/