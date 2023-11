Robot Infidèle ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 21 mai 2024, LES ULIS.

Robot Infidèle ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2024-05-21 à 20:30 (2024-05-14 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

VILLE DE ROSNY SOUS BOIS (3-01008 et 1-009005) PRESENTE : Robot Infidèle Machine de Cirque Tout public Durée : 60 mn Théâtre d’objets, engagement physique et détournements inventifs, voilà l’essence de ces Robots Infidèles, une proposition qui s’affranchit du spectaculaire en sublimant la créativité des artistes sur scène. Seul dans son atelier, un ouvrier, artiste de cirque, travaille à détourner les objets du quotidien de leur fonction première. Au fil de ses explorations, il évolue dans une quête d’équilibre entre productivité et créativité. Mais est-il vraiment seul dans cet atelier ? Deux présences représentant des facettes de sa personnalité prennent la forme de musiciens polyvalents et deviennent ses fidèles complices. Au fil de son processus, l’espace et l’objet se transforment. S’ajoutent à cette danse des roues de vélo, un convoyeur à chapeaux, un lampadaire, une échelle et un vélo. Il réapprend les lois de la physique en oscillant en permanence entre la prise et la perte de contrôle. Auteur et interprète : Yohann Trépanier Mise en scène : Yohann Trépanier ainsi que les interprètes et créateurs du spectacle Assistance à la mise en scène : Raphaël Posadas Interprètes créateur, compositeurs musicaux : Laurence Sabourin et Frederic LebrasseurAccessible aux personnes à mobilité réduite Restauration les soirs de spectacle à partir de 19h Accès depuis Paris : * en voiture > PAR PORTE DE BAGNOLET Autoroute A3 direction Lille Autoroute A86 direction Rosny Centre > PAR PORTE DE BERCY Autoroute A4 direction Metz Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois *en transport en commun > PAR LE R.E.R (RATP) • R.E.R. E Direction Tournan Station Rosny-sous-Bois • R.E.R. A Direction Chessy Marne La Vallée : Station Val de Fontenay RER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois Yohann Trépanier

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

23.1

EUR23.1.

