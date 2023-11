Le Jour se Rêve ESPACE CULTUREL BORIS VIAN Catégories d’Évènement: Essonne

Avec le Jour se rêve, Jean-Claude Gallotta revient rôder du côté de Bethune Street, à Manhattan, où, dans les baies vitrées du studio de Merce Cunningham se reflétaient au début des années 80 ses espérances d'apprenti chorégraphe. Le voilà qui vient réinterroger ses sources, sa source : l'abstraction. Mais une abstraction qui ne rejette pas la chair de la danse.« Deux épaules ou deux cuisses, ça se prend, ça se mord », disait Béjart. Il y a, il y aura toujours chez Jean-Claude Gallotta, un peu de sens, un rien de narration, un soupçon de figuration, une touche de jeu ou d'ironie pour venir troubler l'ordonnance rythmique de la scène.Ces échappées – qu'il laisse advenir, ou qu'il ne retient pas, ou qu'il provoque – traversent le Jour se rêve. C'est là que se niche une des singularités du travail de Jean-Claude Gallotta, à l'origine d'un mouvement dont il est sans doute le seul représentant : « l'abstraction ludique ».Chorégraphie : JEAN-CLAUDE GALLOTTA Musique : RODOLPHE BURGER À partir de 12 ans

