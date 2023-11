André Manoukian – Anouch 4Tet ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 27 janvier 2024, LES ULIS.

André Manoukian – Anouch 4Tet ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-27 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

L’ Espace Culturel Boris Vian (1077573 / 1077575) présente : ce spectacle. André Manoukian vous ouvrira le répertoire arménien de ses ancêtres. Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à l’album.Anouch était une randonneuse. Anouch était ma grand-mère.En 1915, elle a parcouru à pied 1000 km d’Amasya à Deir es-Zor. Si elle a survécu, c’est qu’elle avait une grande gueule et qu’elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c’est du sacré et… du sucré.André Manoukian joue avec les rythmes et les influences d’une vie qui est à la fois la sienne et celle de ses ancêtres.4 parkings à coté du théâtre Numéro de téléphone accès PMR: 01 69 29 34 91 André Manoukian, André Manoukian 4tet

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

