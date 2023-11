Coeur-Poumon ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 23 janvier 2024, LES ULIS.

Ce spectacle nous amène à découvrir toutes les symboliques du cœur au travers de l’histoire de ceux qui lui donnent un sens. « Le soin est la seule façon d’habiter le monde. » Cynthia Fleury Les pas de Mona la ramènent devant les portes de l’hôpital où son enfant a été sauvé des années auparavant. Elle décide de remonter dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque. Sa mémoire nous entraîne alors dans une chute, et nous plonge dans le vertige de son passé. Cœur Poumon retrace l’histoire d’une réparation : celle du cœur d’un tout petit enfant, et à travers elle, dresse le portrait de ceux qui soignent. Mais dans ce lieu dirigé par un chirurgien mélomane, où la pulsation des cœurs rythme les jours et les nuits, les frontières entre présent et passé, entre réel et imaginaire s’estompent bientôt. Et comme dans un songe, les enfants opérés ici reviennent nous raconter leurs réminiscences. Le spectacle nous fait ainsi entrer dans chacun de ces cœurs, et convoque dans un même mouvement la musique comme possible consolation. Mise en scène : DANIELA LABBÉ CABRERA Avec HUGUES DANGREAUX, BASTIEN EHOUZAN, JULIE LESGAGES, MARIE RAHOLA, ANNE-ELODIE SORLIN 4 parkings à côté du théâtre Numéro de téléphone accès PMR : 01 69 29 34 91 Anne-Elodie Sorlin, Hugues Dangreaux, Daniela Labbé Cabrera, Julie Lesgages

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

