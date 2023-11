Pop Up 2.0 ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 15 novembre 2023, LES ULIS.

Pop Up 2.0 ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 15:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’ Espace Culturel Boris Vian (1077573 / 1077575) présente : ce spectacle. PARCOURS ANATOMIQUE ET POÉTIQUE POUR PETITS ET GRANDS« Faire des pieds et des mains, les yeux doux, le gros dos et finalement n’en faire qu’à sa tête… »Dans cette création, pas de narration, mais quand même une petite histoire, celle des corps. Une poésie anatomique, ou comment parler du corps, de sa mécanique ou sa force expressive. POP UP 2.0 expose le corps d’une manière insolite, avec l’appui d’une scénographie qui permet de focaliser, de cadrer, de cacher et d’exposer les corps. Ils sont dévoilés au fur et à mesure jusqu’à l’apparition totale des interprètes, un cheminement du détail à l’ensemble, de soi aux autres, jusqu’à l’interaction avec le public.Le mapping vidéo offre une réalité augmentée. La chorégraphie est démultipliée par le dispositif vidéo en quadrifrontal qui zoom, transforme, multiplie les corps, oscille entre réalité et fiction, donne un aspect magique et mystérieux. L’univers sonore enveloppe le public avec une bande originale qui combine un dispositif électronique avec le piano et ses multiples effets.L’enfant est guidé dans ce spectacle pour entrevoir, percevoir, s’émouvoir, s’étonner, sentir et partager une curieuse intimité qui fait écho à la sienne, dans un espace qui figure le jeu, celui de franchir des frontières pour aller toujours plus loin dans la rencontre.Conception et coordination artistique : MARYLINE JACQUESCréation chorégraphique et interprètes : CHLOE FAVRIAU ET MARYLINE JACQUES4 parkings à coté du théâtre Numéro de téléphone accès PMR: 01 69 29 34 91

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

17.0

EUR17.0.

