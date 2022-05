Les Ukronies du Val – Festival de l’imaginaire Marmande, 27 mai 2022, Marmande.

Les Ukronies du Val – Festival de l’imaginaire Marmande

2022-05-27 – 2022-05-29

Marmande Lot-et-Garonne

– Vendredi 27 mai : 14h30-18h. Dédicaces par les 9 auteurs sous les arcades du marché.

– 17h30 : Table ronde n°1 : médiathèque Albert Camus (place Bernard Maury)

– 1ère Matinale : samedi 28 mai (9h30 – 12h30)

– 9h30- 12h30 : Les auteurs font leur marché. Dédicaces par les 9 auteurs sous les arcades du marché.

Samedi 28 mai :

14h- 18h : Dédicaces par les 9 auteurs sous les arcades du marché et Rencontres « Un auteur ça paye aussi son coup ».

16h : Table ronde n°2 : médiathèque Albert Camus.

17h30 : Table ronde n°3 : médiathèque Albert Camus.

18h : Cinéma Le Plaza. Hommage à J-C Mézières en collaboration avec APACAM et LAGEM.

Dimanche 29 mai : 2ème Matinale.

9h30- 11h30 : Dédicaces par les 9 auteurs sous les arcades du marché.

10h- 11h : Spéciale « ukroniales », le concours de nouvelles sur l’uchronie.

Renseignements et inscriptions sur le site internet.

Les Ukronies du Val – Festival de l’imaginaire.

dernière mise à jour : 2022-05-09 par