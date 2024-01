Les Ukronies du Val Festival de l’imaginaire Marmande, samedi 3 février 2024.

Festival de l’imaginaire par « Les Ukronies du Val » :

– Les 2 et 3 février 2024 (Biotilus).

– Les 5 et 6 avril 2024 (Sous les Arcades).

– Du 27 février au 23 mars 2024 (Médiathèque).

Les expositions du festival :

L’exposition des machines et robots de Sacré-Cœur, de Laurent Audouin, à la médiathèque Albert Camus de Marmande, dans le cadre de Tek (A)rt du 27 février au 23 mars 2024.

Des ateliers interactifs seront animés par l’Auteur-Créateur:

– Le mardi 12/03/24 dans les écoles de Montpouillan et de Castelnaud .

– Le mercredi 13/03/24 avec les groupes formés par l’association Famille and co et par la Mairie de Marmande. .

Centre-ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03



