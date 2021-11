Bordeaux Maison Ecocitoyenne Bordeaux, Gironde Les tutoriels créatifs Maison Ecocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les tutoriels créatifs Maison Ecocitoyenne, 20 novembre 2021, Bordeaux. Les tutoriels créatifs

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Maison Ecocitoyenne

Le samedi 20 novembre : 11 h à 12h30 : Petit tableau revisité sur vinyle 14h à 15h : Déco de Noël et compagnie 15h à 16h : Du t-shirt au tote bag Dimanche 21 novembre : 11 h à 12h30 : Les créations en laine cardée 14h à 15h : Déco de Noël et compagnie 15h à 16h : Fabrication de pochette en bâche pub

Nombre de places : 12 par atelier. Inscription obligatoire.

Des ateliers pour apprendre à créer à partir de matériaux récupérés. Maison Ecocitoyenne Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T15:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T12:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T15:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison Ecocitoyenne Adresse Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison Ecocitoyenne Bordeaux