Les tutopiques de Lafrite et Paff Parafine – Paniers Artistiques et Solidaires (45) Le 108, 5 novembre 2021, Orléans.

Les tutopiques de Lafrite et Paff Parafine – Paniers Artistiques et Solidaires (45)

Le 108, le vendredi 5 novembre à 20:00

**L’association DEFI et le 108 accueilleront au 108,** **_Les Paniers Artistiques et Solidaires_** **_de la région Centre-Val de Loire_** _Un Panier, c’est la réunion de 2 à 3 artistes ou plus, n’ayant jamais ou peu collaboré, pour créer une “petite forme inédite” jaillissant de leur imaginaire, de leur adaptabilité et de leur capacité de création._ _Ces formes ne doivent jamais être des créations préexistantes aux Paniers._ _Permettre, dans cette période de chômage contraint, la rémunération des artistes, technicien·ne·s, chargé·e·s de production professionnel·le·s les plus précarisé·e·s sur des temps de création et de représentation._ _Plus de précisions : [https://www.cultivonslessentiel.com/p/mode-demploi.html](https://www.cultivonslessentiel.com/p/mode-demploi.html)_ Les deux paniers proposés sont : **LES TUTOPIQUES DE LAFRITE** La compagnie Lafrite dévoile une série de tutoriels utopiques en immersion musicale, gestuelle et vocale. Une démonstration de petits trucs idiots pour apprendre à se débarrasser de ce qui nous emmerde royalement ! Pour imaginer un monde plus juste et affreusement plus joyeux. Avec Delphine Chuillot, Vincent Lemaire, Mathieu Gaborit, Maurice Huvelin Durée : environ 40 mn / Spectacle musical, gestuel et vocal – Humour. +12 ans **PAF PARAFFINE** Paf paraffine propose une performance hybride faisant dialoguer musique expérimentale et danse contemporaine. Les artistes improvisent des rythmes et des textures créant des canevas qui, par le jeu, apportent divers éclairages sur une corporalité musicale. Une pièce spontanée, surprenante, sur le fil. Avec Victoria James Geiseler (flûte), Sigmund Gasnier (régie), Marceau Carrion (batterie), Victor Gourgeaud (basse) et Alice Roudaire (danse). Durée : environ 30 mn également.

libre / pass

Un Panier, c’est la réunion de 2 à 3 artistes ou plus, n’ayant jamais ou peu collaboré, pour créer une “petite forme inédite” jaillissant de leur imaginaire, et de leur capacité de création.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T22:00:00