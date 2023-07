Les jeudis MIX GRILL au Château Fontesteau Château Fontesteau Les Tuilières Catégories d’Évènement: Gironde

Les jeudis MIX GRILL au Château Fontesteau

Jeudi 20 juillet, 19h00

Une soirée à l'esprit guinguette sous les chênes du Château Fontesteau

https://www.fontesteau.com/les-jeudis-mix-grill Tous les jeudis soirs à partir du 20/7, venez profiter du cadre bucolique du Château Fontesteau pour une soirée dans l’esprit Guinguette, sous les chênes.

Le chef vous propose de savourer une sélection de viandes accompagnée de légumes, et d'un dessert.

Château Fontesteau
Fontesteau
Les Tuilières 33250
Gironde

Heure : 19:00

