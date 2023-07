Lot Aventure – Spéléologie, Canyoning et Escalade les Tuileries Calvignac, 3 juillet 2023, Calvignac.

Calvignac,Lot

Laurent vous guidera dans vos sorties de pleine nature. Il vous propose :

– des parcours de via ferrata, d’Aventures en falaise, d’Escalade

– de la location libre de Canoë-kayak, Kayak-paddle pour découvrir les rivières Lot et Célé sur leurs 2 bases : Calvignac et St Cirq Lapopie..

fin : . EUR.

les Tuileries

Calvignac 46160 Lot Occitanie



Laurent will guide you in your outdoor activities. He proposes you :

– via ferrata, cliff adventures, rock climbing

– free rental of canoes, kayaks, kayak-paddles to discover the Lot and Célé rivers at their two bases: Calvignac and St Cirq Lapopie.

Laurent le guiará en sus actividades al aire libre. Le ofrece :

– cursos de vía ferrata, aventura en acantilados y escalada

– alquiler gratuito de canoas y kayaks para descubrir los ríos Lot y Célé en sus dos bases: Calvignac y St Cirq Lapopie.

Laurent wird Sie bei Ihren Ausflügen in die Natur begleiten. Er bietet Ihnen :

– klettersteige, Felsabenteuer, Klettern

– kanu- und Kajakverleih, um die Flüsse Lot und Célé an den beiden Standorten Calvignac und St Cirq Lapopie zu erkunden.

Mise à jour le 2023-06-29 par ADT46