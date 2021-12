Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret LES TUCHE 4 Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 1h 41min / Comédie De Olivier Baroux Par Olivier Baroux, Philippe Mechelen Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

