Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 13 novembre à 21:00

Les Trucs en Truck est un groupe nomade, ils partagent émotions et rires en musique à travers la France dans les rues ou dans les lieux qui leur plaisent. Venez découvrir leur spectacle, écoutez leur musique, évadez vous, vivez avec eux une vie d’amour et de partage le temps d’une soirée .

Entrée libre

2021-11-13T21:00:00 2021-11-13T22:30:00

