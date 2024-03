Les trouvailles Jardins de La Verrerie Arles, samedi 15 juin 2024.

Les trouvailles 3 dates en juin-juillet-septembre pour fêter les (re)Trouvailles Samedi 15 juin, 16h00 Jardins de La Verrerie gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:00:00+02:00

Pour la cinquième année consécutive, le tiers-lieu culturel et citoyen fait briller l’été dans les jardins de la Verrerie.

C’est le temps des (re)Trouvailles !

Et c’est simple comme la joie de découvrir au jardin une coccinelle cachée sous un brin d’herbe… « Fête » un vœu !

Les Trouvailles 2024 à la Verrerie auront lieu les 15 juin, 27 juillet et 14 septembre de 16h jusqu’au coucher du soleil dans les jardins de la Verrerie.

Emerveillons-nous !

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/destinationtierslieu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la.verrerie.tierslieu »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@laverreriearles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laverreriearles.fr/category/les-trouvailles/ »}, {« type »: « email », « value »: « programmation@laverreriearles.fr »}]