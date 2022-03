Les Troubles Fêtes Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Les Troubles Fêtes Le Teich, 25 mars 2022, Le Teich. Les Troubles Fêtes Salle Publique 3 Rue Claude Laymand Le Teich

2022-03-25 – 2022-03-25 Salle Publique 3 Rue Claude Laymand

Le Teich Gironde 10 10 EUR Représentation théâtrale. “LES TROUBLES FÊTES”. Comédie désopilante de Patrick Angonin.

Julie, femme de coeur, prépare un reportage afin de donner une image positive de sa cité. Mais un jour, tout bascule : un petit beur en chaleur, un gay extravagant, une bretonne extravertie et un facteur super mignon débarquent dans la vie organisée de Julie. Les difficultés vont se multiplier, permettant à ce petit monde de se révéler solidaire malgré leurs différences.

ouverture des portes à 20 h le 25 et 26 mars. à 14h 30 le 27 mars. Représentation théâtrale. “LES TROUBLES FÊTES”. Comédie désopilante de Patrick Angonin.

ouverture des portes à 20 h le 25 et 26 mars. à 14h 30 le 27 mars. +33 5 56 66 65 15 Représentation théâtrale. “LES TROUBLES FÊTES”. Comédie désopilante de Patrick Angonin.

