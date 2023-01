LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN Rieux-Minervois Rieux-Minervois A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme Rieux-Minervois Catégories d’Évènement: Aude

Aude Rieux-Minervois Le Festival de musique itinérant pose ses valises dans l’église heptagonale de Rieux-Minervois, au centre du village. Son objectif : permettre un accès à tous aux cultures occitane et catalane en Méditerranée en proposant des concerts de qualité dans les zones rurales, tout en dynamisant le riche patrimoine roman, médiéval et gothique méridional. Plusieurs dizaines d’artistes y participent chaque année, depuis presque 20 ans.

Ce concert mérinvillois est organisé en partenariat avec l’association Camins, sise à Sainte-Valière (11), dont le but est de faire découvrir, valoriser et sauvegarder le patrimoine des anciens chemins du Minervois. trobartproductions@wanadoo.fr +33 9 72 95 90 46 Rieux-Minervois

