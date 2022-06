LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Aude Fontiers-Cabardès Troubadours Arts Ensemble, dirigé par Gérard Zuchetto, auteur de nombreux ouvrages sur l’art lyririque , se produit dans le monde entier et ses créations sont marquées du seau des festivals internationaux les plus exigeants.

Dans ce programme, le chant de la soprao Sandra Hurtado-Ros, se fait l’écho talentueux autant que généreux des plus belles mélodies jamais composées au Moyen Age. troubadours.ensemble@wanadoo.fr +33 6 50 70 30 45 Fontiers-Cabardès

