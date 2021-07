Saint-Hilaire Saint-Hilaire Aude, Saint-Hilaire LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Aude

Récital Clamor – Sandra Hurtado-Ròs

Clameur ! Aux vents des amours… Hommage aux peuples en exil. Clameur ! pareille à celle des républicains espagnols se dressant le poing levé contre la dictature et l’oppression, comme mon Grand-Père Juan, et se retrouvant captifs dans des prisons froides et funestes, pour avoir lutté pour la Liberté… Comme mon Oncle El Rubio , laissé pour mort, une balle dans la tête et qui trouva refuge dans le creux d’un olivier, obligé de se cacher de ses bourreaux des mois durant… Clameur ! comme celle des amoureux maudits qui crient leur amour et trouvent le réconfort dans les bras l’un de l’autre, qui contre vents et marées, contre l’adversité, restent liés à jamais, restent liés jusque dans la tombe… Clameur ! comme le cri d’espoir d’un peuple fuyant la tyrannie, traversant la mer pour une vie meilleure, pour une vie nouvelle, cherchant une terre promise… Certains atteindront leurs rêves, les autres resteront à jamais dans les eaux profondes, laissant emporter au gré des vagues, au gré des vents, l’espoir qui faisait battre leur cœur et briller la lumière de leur vie… Sandra Hurtado-Ròs : chant, piano

Claire Masson : violoncelle

Gildas Becquet : contrebasse

