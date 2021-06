LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 Saint-Hilaire, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Hilaire.

LES TROUBADOURS CHANTENT L’ART ROMAN EN OCCITANIE #16 2021-06-19 – 2021-06-19

Saint-Hilaire Aude Saint-Hilaire

Conférence en musique

Gérard Zuchetto et Sandra Hurtado-Ròs

Gérard Zuchetto et Sandra Hurtado-Ròs, dirigent l’ensemble professionnel Troubadours Art Ensemble. Ils ont réalisé plus de 40 CDs consacrés à l’art lyrique des troubadours et encadrent régulièrement des séminaires de formation sur l’interprétation du Trobar à l’Université de Stanford.

Ensemble Witiza

Le manuscrit de Saint-Guilhem-le-Désert

Le programme du Manuscrit de St-Guilhem est né de notre volonté de rendre hommage au travail de recherche et d’arrangement effectué par Luis Barbán sur des pièces du Manuscrit de St Guilhem le Désert datant du XIème-XIIIème siècle. Ici, les techniques médiévales de mise en polyphonie du chant grégorien ont été poussées à leurs limites.

Des pièces de chant grégorien, du Codex Calixtinius, d’Hildegard Von Bingen et de Pérotin servant de miroir à ce travail viennent compléter ce programme.

Léo Richomme, oud

Béatrice Pary, chant

Cédric Crespin, rebec

trobartproductions@wanadoo.fr +33 6 07 67 44 90 https://festival-troubadoursartroman.fr/saint-hilaire-11-abbaye-de-saint-hilaire/

