Gensac Gironde Gensac Les trottinettes envahissent les Domaines Fontana : 3 départs : 9h / 14h / 19 h

Découvrez notre vignoble comme vous ne l’avez jamais vu, accompagné de professionnels de la trott et de la bonne humeur !!

Inscriptions avant le 5 mai au 05.57.47.43.19 ou par mail à domainefontana@free.fr

2 formules :

45 € : parcours en trott + dégustations de nos vins en suivant.

+33 5 57 47 43 19

