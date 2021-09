Sassenage Le Theatre en Rond Isère, Sassenage Les Trophées Rotary de la Création d’entreprises Le Theatre en Rond Sassenage Catégories d’évènement: Isère

Sassenage

Les Trophées Rotary de la Création d'entreprises

Le Theatre en Rond, le vendredi 15 octobre 2021

Le Theatre en Rond, le vendredi 15 octobre à 23:00

? Vous avez l’âme entrepreneuriale. Vous souhaitez valoriser votre création d’entreprise ou la reprise d’une entreprise ⁉️ Les Trophées Rotary de la Création d’Entreprises sont faits pour vous ! ? 15 000 € de dotation à la clé ? ➡️ 1er prix : 5 000 € ➡️ 2ème prix : 2 500 € ➡️ Prix « coup de cœur du jury » d’une valeur de 2 500 € En complément, le #Rotary offrira aux 3 lauréats : ➕ un reportage vidéo d’une valeur totale de 3 000 € ➕ un accompagnement juridique et/ou fiscal d’une valeur de 2 000 € Un vrai coup de pouce pour valoriser vos projets ?? ? Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur le site officiel du Rotary38 : [https://www.tropheerotary38.org/](https://www.tropheerotary38.org/) La remise des prix aura lieu le 15 novembre au Théatre en Rond de Sassenage

Projet de création d’entreprise ou de reprise – en Isère – Cf règlement : https://626a5b1c-ae5c-418c-84ab-11bd8986766b.filesusr.com/ugd/671c1c_cf8da57b4515424eb3f085cc2d5c30f4.pdf

Vous êtes un entrepreneur ? Candidatez pour gagner jusqu’à 15 000 € de dotations ! Le Theatre en Rond 6 Rue François Gérin Sassenage 6 Rue François Gérin Isère

