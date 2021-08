Paris Sunset & Sunside Paris Les Trophées du Sunside 2021 Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Trophées du Sunside 2021 Sunset & Sunside, 31 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 31 août 2021

de 19h30 à 23h

Le mercredi 1 septembre 2021

de 19h30 à 23h

Le jeudi 2 septembre 2021

de 19h30 à 23h

conso

Venez célébrer une 20e année de découverte musicale entre nos murs. Les trophées du Sunside sont devenus un concours incontournable pour les nouveaux talents de la scène jazz et un véritable indicateur de ce que sera le jazz demain. 31/8 19H30 Aurel Violas Trio 21H Suzanne Ben Zakoun Trio 22H30 Nicolas Ruiz Quartet 1/9 19H30 Fuzekin 2/9 19H30 Omar El Ouaer « Amber Project » 21H Philippe Zygel Trio Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/9/artiste/3843/7639/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-08-31T19:30:00+02:00_2021-08-31T23:00:00+02:00;2021-09-01T19:30:00+02:00_2021-09-01T23:00:00+02:00;2021-09-02T19:30:00+02:00_2021-09-02T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris