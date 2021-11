Guérande Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Les trophées des jeunes Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre culturel Athanor, le samedi 18 décembre à 18:00

La Ville de Guérande organise pour cette première année un évènement pour encourager et valoriser les jeunes du territoire guérandais. Il est destiné aux Guérandais de 10 à 25 ans mais aussi à ceux non guérandais impliqués dans la vie associative et institutionnelle de la Ville. Cet évènement a pour objectif de mettre en avant plusieurs catégories de trophées : **Scolaire :** les meilleures notes aux diplômes des établissements guérandais, un projet scolaire ou un parcours atypique **Citoyenneté :** un engagement associatif/une initiative individuelle ou collective en lien avec la solidarité et l’environnement, un service civique, du bénévolat **Sportif :** un résultat sportif (podium/victoire), un parcours professionnel, une représentation exceptionnelle **Culturel :** un travail artistique, une représentation exceptionnelle, un parcours professionnel Rendez-vous le samedi 18 décembre à 18h au Centre Culturel Athanor. Coup de projecteur sur les jeunes du territoire guérandais Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande Loire-Atlantique

2021-12-18T18:00:00 2021-12-18T20:00:00

