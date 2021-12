Marseille Abbaye Saint-Victor Bouches-du-Rhône, Marseille Les trompettes de Saint Victor Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Abbaye Saint-Victor, le dimanche 19 décembre à 14:00

Concert de trompettes depuis les tours de Saint Victor. Dirigé par Philippe Nava, de l’Opéra de Marseille.

Gratuit

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille

