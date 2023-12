Le Blindtest des 3T Les Trois Tricoteurs Roubaix, 21 décembre 2023, Roubaix.

Le Blindtest des 3T 21 décembre 2023 – 22 février 2024 Les Trois Tricoteurs Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T19:30:00+01:00 – 2023-12-21T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T23:30:00+01:00

Venez défier vos collègues, amis ou famille les autres teams à notre Blindtest mensuel tous les troisième jeudi du mois à l’atelier des 3T

Chaque mois, un nouveau thème animé par notre DJ Cali animations !

Au programme: bonne ambiance et convivialité, moments de rires partagés autour de boissons locales

Une paire de chaussettes offerte à la team gagnante

N’hésitez pas à réserver votre table par téléphone au 07 77 78 66 31 ou en message privé sur nos réseaux sociaux

________________________

Infos :

Tous les troisième jeudi du mois

dès 19H30

Les Trois Tricoteurs : 7 rue du chemin de fer, Roubaix

Entrée libre et gratuite

DJ/animateur: Cali Animations

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 78 66 31 »}] Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

blindtest evenement

Les Trois Tricoteurs