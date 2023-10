Halloween chez Les Trois Tricoteurs Les Trois Tricoteurs Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Halloween chez Les Trois Tricoteurs Les Trois Tricoteurs Roubaix, 31 octobre 2023, Roubaix. Halloween chez Les Trois Tricoteurs Mardi 31 octobre, 19h30 Les Trois Tricoteurs Entrée libre 31 octobre, préparez-vous pour une nuit de frissons On se retrouve Les 3T pour une soirée d’Halloween envoûtante qui vous donnera des frissons dans le dos, avec un invité spécial aux platines : **dj_raphaeldirix,** anciennement le DJ traditionnel des Trois Tricoteurs ! Que vous soyez un adepte de la sorcellerie ou un amateur de potions magiques, cette soirée sera le lieu idéal pour libérer votre côté mystique, le tout en dansant sur les rythmes envoûtants de DJ Raph. Alors préparez vos meilleurs costumes et on se retrouve dans 20 jours ‍♀️ ‍♂️ N’oubliez pas de partager cette publication avec vos amis pour qu’ils ne manquent pas cette soirée ensorcelante ️ La Team #3T

_______________________ Infos : Mardi 31 octobre , dès 20H

Les Trois Tricoteurs : 7 rue du chemin de fer, Roubaix

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

2023-10-31T19:30:00+01:00 – 2023-10-31T23:00:00+01:00

