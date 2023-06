Le Brunch Les Trois Tricoteurs Roubaix, 11 juin 2023, Roubaix.

Le Brunch Dimanche 11 juin, 11h30 Les Trois Tricoteurs Sur réservation – 25€/personne

On s’associe à Do It Céline pour que vos papilles se régalent.

Au menu (avec option végé ! ) :

> Côté sucré :

– brioches praline rose & viennoiseries

– granola maison, fromage blanc de vache ou végétal, fruits de saison

– cookies, cakes sucrés, pancakes

> Côté salé :

– fromages affinés et charcuterie

– tartine d’œufs brouillés, bacon, guacamole

– club sandwich toasté

– raïta de concombres et tomates

– accompagnement beurre, confiture, pâte à tartiner, confiture de lait, pains divers

> Option végétarienne (remplace la charcuterie) :

– tartine guacamole, radis, jeunes pousses

– un houmous de betterave

Ce brunch vous est proposé au prix de 25€* ?

Ouvert à tous et pour tous, on vous propose une option végétarienne !

*boissons exclues, disponible à l’achat au bar : boisons chaudes (café, cappuccino, chocolat chaud…), soft (jus de pomme, d’ananas, d’orange, nectar de fraise ou d’abricot…) ou alcools (bières, vins, cocktails…)

———————————-

? 11 juin 2023, de 11h30 à 15H

? Les Trois Tricoteurs : 7 rue du chemin de fer, Roubaix

? Réservation obligatoire : 25€ > accessible via la billetterie ?

Ps : La réservation permet à Céline de cuisiner LA juste quantité. Nous ne pourrons pas accepter les passages à l’improviste.

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://lestroistricoteurs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lestroistricoteurs.fr/product/brunch/?fbclid=IwAR2riTHDzTY59sgbopCDoQxsVUW2tRFJ1986bMGJ206bFtvYc4vXGKcEm1Y »}] Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:30:00+02:00 – 2023-06-11T15:00:00+02:00

brunch salé

Les Trois Tricoteurs