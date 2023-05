Le Blindtest par Les Trois Tricoteurs Les Trois Tricoteurs, 17 mai 2023, Roubaix.

Le Blindtest par Les Trois Tricoteurs Mercredi 17 mai, 20h00 Les Trois Tricoteurs Gratuit, pense à réserver !

Chez Les Trois Tricoteurs, Le Blindtest c’est tous les troisièmes jeudis du mois !

Avec chaque mois un thème différent mais toujours une ambiance conviviale !

Au programme : musique pour toutes les générations et tous les styles ! Sans oublier nos bières et boissons locales côté bar (et pourquoi pas une planche apéro ? )

À la clé : une paire de chaussettes pour l’équipe gagnante !

Alors pensez à réserver votre table en mp ou au 07 77 78 66 31

Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions.

2023-05-17T20:00:00+02:00 – 2023-05-17T23:59:00+02:00

