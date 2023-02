Samedi Gaufres Les Trois Tricoteurs Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

On prolonge le Mardi Gras ! On fête Samedi Gaufres ! Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions. On prolonge mardi gras !

Comme nous sommes fermés les mardis, on s’est dit qu’on allait prolonger la fête en faisant des gaufres le samedi :p

Alors appel aux petits et grands gourmands, si vous voulez vous régaler et prendre un bon goûter ce samedi 25 février vous savez où aller ;)

