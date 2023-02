Amour Chocolaté Les Trois Tricoteurs Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Amour Chocolaté Les Trois Tricoteurs, 10 février 2023, Roubaix. Amour Chocolaté Vendredi 10 février, 19h00 Les Trois Tricoteurs

L’atelier dure 1H30 / Inscription obligatoire – 35€/la place

Un atelier pour les amoureux du chocolat ! (et pour les curieux ou gourmands ?) La Dame de Cao vous propose un atelier pour découvrir ou re(découvrir) les spécificités et la saveur de chocolats ? handicap moteur mi Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions. Un atelier pour les amoureux du chocolat ! (et pour les curieux ou gourmands)

La Dame de Cao vous propose un atelier pour découvrir ou re(découvrir) les spécificités et la saveur de chocolats

Pendant 1H30, vous aurez l’occasion de participer à un quizz (autour du chocolat évidemment) ainsi qu’à une dégustation de différents chocolats pour faire plaisir à vos papilles.

Le gagnant du quizz aura la chance de repartir avec :

– Un coffret de chocolat spécial Saint-Valentin de la Dame de Cao

– Une paire de chaussettes pour les férus de chocolat, tricotée par nos soins dans notre atelier

10 février de 19H à 20H30

chez Les 3 Tricoteurs : 7 rue du chemin de fer, Roubaix

35€/ la place : réservation obligatoire

2023-02-10T19:00:00+01:00

2023-02-10T20:30:00+01:00 Les Trois Tricoteurs

