Et si on fêtait l’Epiphanie ensemble ? Viens déguster ta part de galette des rois chez Les Trois Tricoteurs ! Si tu as la chance de tomber sur la fève, tu repartiras avec une paire de chaussettes ! Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions. ✨Quelle team es-tu ? ✨

Selon la région, la galette des rois n’a pas le même nom ni la même recette !

Dans le nord, c’est galette des rois quant au goût, chacun à sa préférence.

Toi t’es plus team pommes ou frangipane ?

INFOS :

14 janvier de 16H à 18H (dans la limite des parts de galette disponible)

Chez nous au 7 rue du chemin de fer, Roubaix

Une paire de chaussette à gagner

