Entrée libre & gratuite

Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix

https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions. C’est devenu une tradition ! Retrouvez tous les mois, notre fameux Blindtest avec DJ RAPH DIRIX !

Une soirée où toutes les générations se retrouvent pour s’amuser mais également où la compétition est de mise Rejoignez l’évènement pour suivre les prochaines soirée blindtest !

https://fb.me/e/2PUhalo2w ✨ Prochains blindtests ✨

6 octobre & 10 novembre

de 19H30 à 00H

Toujours chez nous ? : 7 rue du chemin de fer, Roubaix

Entrée libre et gratuite Si vous souhaitez réserver une table, écrivez nous sur insta ou facebook ! @les3tricoteurs

