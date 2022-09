CONCOURS INKTOBER Les Trois Tricoteurs Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Concours ouverts à tous !

Laissez votre créativité s’exprimer ! Concours Inktober by Les Trois Tricoteurs, La librairie Combo & Freyja Nordic Cafe Les Trois Tricoteurs 7 rue du chemin de fer, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:communication@lestroistricoteurs.fr »}]

https://lestroistricoteurs.fr/ Les trois tricoteurs propose une fabrication de pull et chaussettes sur place à la demande tout en buvant une boisson. Engager pour la fabrication local dite « propre », il proposent aussi à la vente des vêtements de la gentle factory respectueuse également des modes de fabrication et des conditions de productions. CONCOURS Octobre commence sous le signe de la créativité… Pendant un mois, l’imagination est mise à l’honneur avec INKTOBER ✨ INKTOBER, c’est quoi ?

Inktober est un défis créatif créée par Jake Parker en 2009. Ce challenge consiste à produire un dessin par jour selon des règles imposées. Cette année, les trois tricoterus accompagnés de La librairie Combo et de Freyja Nordic Cafe, vous mettent au défis !

Alors, on a réalisé notre propre Inktober ? ✨Chaque semaine à son propre thème :

Semaine 1 by les 3T : Le rêve

Semaine 2 by La librairie combo : La sororité

Semaine 3 by Freyja nordic cafe : Le fika (la pause goûter)

Semaine 4 thème commun : Halloween ✨ Chaque semaine vous élirez le meilleur dessin en story !

À la clé :

Les trois tricoteurs : une paire de chaussette au choix

La libraire combo : 2 places pour une soirée jeu un vendredi soir

Freya nordic cafe : une patisserie

+ Les quatres gagnants seront exposées chez Les Trois Tricoteurs pendant la nuit des arts ! ✨ Comment participer ?

1. Dessine une oeuvre sur le thème de la semaine. Tu peux aussi venir dessiner sur place

2. Prends la en photo & envoie la nous par mail : communication@lestroistricoteurs.fr . Avec les infos suivantes : nom / prénom / compte instagram ou Facebook / téléphone.

3. Invite des ami(e)s à participer en les identifiant sous notre post instagram et facebook ! STAY CONNECTED

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T11:30:00+02:00

2022-10-31T23:59:00+01:00 Les trois tricoteurs

