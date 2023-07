Un voyage dans le temps au cœur des moulins Les Trois Tours Faugères, 15 septembre 2023, Faugères.

Un voyage dans le temps au cœur des moulins 15 – 17 septembre Les Trois Tours Gratuit. Entrée libre.

Les moulins de Faugères, datant du XVIe siècle, ont été restaurés avec une grande attention pour préserver leur authenticité. Ils fonctionnent aujourd’hui comme ils le faisaient autrefois, leurs ailes se laissant porter par les 13 vents. Situé à une altitude de 417 mètres, le site offre un panorama à couper le souffle. Une table d’orientation en pierre, sculptée à 360 degrés, permet aux visiteurs de contempler un paysage exceptionnel : vers le sud, on peut admirer le rivage et la mer, puis les majestueuses montagnes des Cévennes s’étendant jusqu’aux Pyrénées, tandis que vers le nord se dressent les imposantes montagnes de la Lozère et de l’Aveyron.

Les moulins de Faugères sont des moulins à grain restaurés dans les années 1990, avec une grande attention portée à leur état d’origine. L’un des moulins est toujours en état de fonctionnement et utilise les meules d’époque des frères Rivière, qui étaient meuniers sur le site entre 1829 et 1849. Une tour a été aménagée pour accueillir l’office de tourisme pendant la saison estivale.

Les Trois Tours 34600 Faugères Faugères 34600 Hérault Occitanie 04 67 36 67 13 https://www.tourisme-avant-monts.fr Des moulins restaurés se dressent sur une colline, à une altitude de 417 mètres. Dans les environs, vous trouverez une table d’orientation, le chemin des capitelles et les charmants villages du Faugérois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Christopher White