LES TROIS SOEURS – Les Trois Soeurs de Tchekhov THEATRE LE RANELAGH Paris, dimanche 18 février 2024.

Tchekhov, au crépuscule de sa vie, à l’aube d’un millénaire qui l’effraie, signe en 1900 son drame le plus festif. Il y dessine des gens qui décident tous ensemble de jouer à une famille. Dans ce bataillon improvisé on stagne, on vieillit et invariablement on part, histoire classique dans un cercle de gens qui s’aiment. De déchirement à joie suprême, sans oublier ce qui se cache entre les deux, Les Trois Soeurs décrit la vacuité de la richesse et sa perte imminente, il fait apercevoir aussi la beauté de l’humain comme son auteur l’imaginait, plein de défauts qu’il n’a jamais perdus…Genre : Théâtre classiqueDurée : 2hMise en scène : Noé Bessin assisté de Victoria BocekAvec Lily Moreau, Clothilde Raskin, Alicia Popov, Louis Zumkeller, Juliette Delhomme, Pierre Loup Mériaux, Lucas Mustat, Simon Dartois, Isabelle Hurtin, Frédéric Cuif, Antonin Gitton-Ovadia, Boris Hirt Scénographie : Léona Cosa

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 20:00

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75