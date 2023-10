Scène ouverte Les Trois Platanes Nyons, 23 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Vous avez un conte à dire, un poème, un texte à lire ou à slammer, une chanson… Vous êtes les bienvenu(e)(s)

Réservation : Gaia du Rivau – 06 20 04 60 99 ou 04 75 26 35 52.

2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

Les Trois Platanes rue de la Maladrerie

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Do you have a story to tell, a poem, a text to read or slam, a song? You’re more than welcome!

Booking: Gaia du Rivau – 06 20 04 60 99 or 04 75 26 35 52

¿Tiene una historia que contar, un poema, un texto que leer o recitar, una canción? Será bienvenido

Reservas: Gaia du Rivau – 06 20 04 60 99 o 04 75 26 35 52

Du hast eine Geschichte zu erzählen, ein Gedicht, einen Text zum Vorlesen, einen Slammer oder ein Lied? Sie sind herzlich willkommen

Reservierung: Gaia du Rivau – 06 20 04 60 99 oder 04 75 26 35 52

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale