LES TROIS PETITS COCHONS COMEDIE DE GRENOBLE, 13 avril 2023, GRENOBLE.

LES TROIS PETITS COCHONS COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 10:00 (2023-04-10 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

Spectacle de marionnettes de 2 à 6 ans. Replonger dans un des plus grands classique du conte jeunesse. Il était une fois, trois petits cochons qui partirent ensemble de leur maison . Incapables de s’entendre, le premier se construit une maison de paille, le deuxième se construit une maison de bois, et le troisième se construit une maison de brique et de ciment ; mais le Grand méchant loup rôde, et il a faim… Un spectacle poétique pour les touts petits qui mêle découverte des sens et émerveillement.

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere

Spectacle de marionnettes de 2 à 6 ans.

