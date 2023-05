Les trois petits cochons A la folie théâtre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les trois petits cochons A la folie théâtre, 17 mai 2023, Paris. Le vendredi 14 juillet 2023

de 10h30 à 11h10

Du lundi 10 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

samedi

de 16h30 à 17h10

Du lundi 10 juillet 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 06h00

Du mercredi 17 mai 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

jeudi

de 10h30 à 11h00

mercredi, samedi

de 16h30 à 17h10

.Public enfants adolescents. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans. payant Plein : 15€ Réduit : 12€ Un spectacle jubilatoire, ponctué de ritournelles à reprendre tous en choeur, pour les tout-petits de 1 à 6 ans. Petits cochons deviendront grands et construiront leurs maisons. Mais seront–elles assez solides pour résister au souffle du grand méchant loup ? durée : 40 minutes A la folie théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Bande annonce Contact : https://www.encompagniedeos.fr/ 0139603818 ciedeos@free.fr https://www.facebook.com/encompagniedeos/ https://www.facebook.com/encompagniedeos/ http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=416#spectacle-Tarifs

